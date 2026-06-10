تراجع الحوادث والحرائق في الشارقة يعكس نجاح المنظومة الوقائية والاستباقية

أكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن نتائج الأداء الاستراتيجي للهيئة خلال شهر مايو 2026 أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الجهود الوقائية والاستباقية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة، ما أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث والحرائق.

وأوضح أن الحزمة المتكاملة من المبادرات والبرامج الميدانية التي تنفذها الهيئة أسهمت في تعزيز مستويات الوقاية والسلامة العامة وترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي بالسلوكيات الآمنة بما ينعكس بصورة مباشرة على حماية الأرواح والممتلكات والحد من مسببات الحوادث.

وقال الشامسي: إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الوقاية والسلامة وفق نهج مؤسسي متكامل يركز على رفع كفاءة الإجراءات الوقائية وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة إلى جانب توسيع نطاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع بما يدعم تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في مجال السلامة العامة.

وأضاف أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت ثمرة لتكامل الأدوار بين فرق العمل في الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من خلال تنفيذ حملات وبرامج توعوية متخصصة، إلى جانب تكثيف أعمال لجان التفتيش المشتركة على المنشآت وتعزيز الرقابة الوقائية للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة.

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به دوريات الدفاع المدني في المتابعة الميدانية ورصد الملاحظات المتعلقة بالسلامة ومعالجتها بشكل استباقي بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن الهيئة ماضية في الاستثمار في التوعية المجتمعية والتفتيش الوقائي والجاهزية الميدانية باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة بما يواكب تطلعات الإمارة نحو بيئة أكثر أماناً واستدامة.