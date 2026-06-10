«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة «بناء القدرات التشاركي» لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركاً من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع، إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة، ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خبراء ومختصون، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات القطاع التعديني.

وأكد أن المؤسسة تعمل من خلال المبادرة على تطوير القدرات الفنية للعاملين في القطاع، عبر التدريب على تقنيات تحليل البيانات الجيومكانية، وإدارة المشروعات الفنية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد والتحليل المكاني، إضافة إلى إعداد الخرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد وتمثيل البيانات عبر خرائط تفاعلية تدعم التخطيط واتخاذ القرار.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضاً تطبيقات تحليل القرب والتراكب المكاني وتحليل الشبكات والمسارات، واستخدام أدوات التحليل المكاني في تقييم الأثر البيئي، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ودعم عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن المبادرة تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.

وأوضح أن المبادرة تمثل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الممارسات ورفع كفاءة الأداء.

واختتم بأن المبادرة ستتوج ببرنامج تدريبي متخصص بعنوان «الجودة والإنتاجية»، يركز على مفاهيم الجودة الشاملة وأفضل الممارسات العالمية لرفع الأداء وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.