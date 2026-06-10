ندوة بـ«الوطني» تبحث جودة حياة أصحاب الهمم والتمكين المجتمعي

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية، ندوة بعنوان «جودة حياة أصحاب الهمم بين التمكين المجتمعي والتعليم الداعم»، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لأصحاب الهمم بجامعة الشارقة، واستعرض خلالها أحدث المفاهيم المرتبطة بجودة الحياة والتمكين ودور التعليم الدامج في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

وأكد العموش أن النظرة الحديثة لأصحاب الهمم تجاوزت مفهوم الرعاية التقليدية إلى نهج يقوم على الحقوق والمشاركة والاستقلالية، موضحاً أن جودة الحياة ترتبط بقدرة الفرد على التعلم والعمل والمشاركة المجتمعية والاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة دون عوائق.

وأشار إلى أن التمكين المجتمعي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجودة الحياة، من خلال توفير بيئات تعليمية ومجتمعية تتيح لأصحاب الهمم الإسهام بفاعلية في التنمية، إلى جانب إزالة الحواجز وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأوضح أن التعليم الدامج يعد من أبرز أدوات التمكين، ويتطلب كوادر مؤهلة وخطط دعم فردية ووسائل تعليمية متنوعة، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي التي تعزز التحصيل الأكاديمي والاستقلالية لدى الطلبة.

واستعرض تجربة مركز الموارد لأصحاب الهمم بجامعة الشارقة بوصفها نموذجاً يوفر الدعم الأكاديمي والنفسي والتقنيات المساندة، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية، بما يعزز فرص الدمج والنجاح.

كما سلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، مؤكداً إسهامها في تعزيز الاستقلالية وتوسيع فرص التعليم والعمل والاندماج المجتمعي.

وأشار إلى أهمية إعداد مسارات مهنية واضحة تدعم انتقال أصحاب الهمم من التعليم إلى سوق العمل، من خلال التأهيل والتدريب والتوظيف المدعوم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاستقلال الاقتصادي.