خلال 48 ساعة.. دبي ترحب بزوارها بتأشيرة سياحية لـ 60 يوماً

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن إصدار التأشيرة السياحية لمرة واحدة ولمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يتم خلال 48 ساعة عمل متوقعة بعد استكمال جميع المتطلبات، في خطوة تعكس حرص دبي على تعزيز سهولة الدخول وتسريع الإجراءات أمام الزوار القادمين من مختلف دول العالم.

وأوضحت عبر منشور رقمي على منصة إنستغرام أنه بإمكان الراغبين بالحصول على تأشيرة سياحية التقديم من خلال المكاتب السياحية المعتمدة، التي يمكنها التقديم عبر اجراءات مبسطة وسريعة لضمان تقديم تجربة مرنة وسلسة للمسافرين.

وبينت أن متطلبات التقديم تشمل إرفاق صورة شخصية، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة ببلد الأصل لبعض الجنسيات، مشيرة إلى أن إنجاز الطلب يتم خلال مدة قصيرة بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، عبر تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط رحلة الزائر منذ لحظة التقديم وحتى الوصول، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة والسفر في الإمارة.

إلى ذلك أكد عدد من الأشخاص في المكاتب السياحية المعتمدة أن التأشيرة السياحية لدخول إمارة دبي يتم إصدارها في وقت قياسي، حيث يتم قبول طلب التأشيرة السياحية خلال ساعات قليلة من استكمال المتطلبات، حيث يحصل بعض الزوار على التأشيرة بعد استكمال المتطلبات خلال ساعتين أو ثلاث ساعات فقط، وهو ما يؤكد حرص إمارة دبي على تسهيل وتسريع إجراءات الدخول.