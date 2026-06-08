أبطال "دفاع مدني الشارقة" ينقذون رضيعة ويعيدونها إلى أحضان أسرتها خلال حريق شقة سكنية

تمكنت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني من إنقاذ طفلة حديثة الولادة وإجلائها بسلام إثر حريق اندلع فجر الجمعة داخل شقة سكنية بمنطقة الناصرية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغاً عند الساعة 1:35 صباحا يفيد باندلاع حريق في شقة تقع بالطابق الثاني من أحد المباني السكنية، لتتحرك على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ من مراكز الإدارة وسمنان والميناء إلى موقع الحادث.

وأوضحت الهيئة أن الحريق نتج عن احتراق وحدة تكييف داخل الشقة، فيما باشرت الفرق عمليات الإطفاء والإخلاء بالتزامن، حيث تم إنقاذ أفراد الأسرة المحاصرين، بمن فيهم طفلة حديثة الولادة، ونقلهم إلى مكان آمن وسط إجراءات ميدانية دقيقة وسريعة.

كما نجحت الفرق في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، وإتمام عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود بؤر حرارية قد تؤدي إلى تجدد الاشتعال.

وأكد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الحادث يعكس مستوى الجاهزية العالية والتفاني الذي يتمتع به رجال الدفاع المدني في أداء واجبهم الإنساني، مشيراً إلى أن حماية الأرواح تظل الهدف الأول في جميع عمليات الاستجابة للطوارئ.

وأضاف أن سرعة الاستجابة والتنسيق الميداني بين الفرق أسهما في إنهاء الحادث بنجاح وإنقاذ الأسرة دون وقوع أي إصابات، مجدداً التأكيد على جاهزية كوادر الهيئة للتعامل مع مختلف البلاغات على مدار الساعة.