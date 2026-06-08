24820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال 5 أشهر

أكدت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن الإمارة تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تحويل التحديات إلى حلول عملية مستدامة لحماية صحة المجتمع، مشيرة إلى أن رؤية دبي تضع سلامة الغذاء كأولوية قصوى وجزءاً لا يتجزأ من جودة الحياة وحماية الصحة العامة، حيث نجحت البلدية في تعزيز مستويات الامتثال لدى أكثر من 26,500 مؤسسة غذائية في الإمارة. كما نفذت فرق الرقابة الغذائية 24,820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.

مؤشرات

وأوضحت رفيع أن منافذ دبي تستقبل يومياً ما يفوق 1,000 شحنة غذائية، وأن المؤشرات الرقابية الدورية للعمليات التفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي كشفت عن تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة التي تطبقها البلدية، وهذا ما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة في الإمارة.

التزام

وأضافت، تلتزم بلدية دبي بتعزيز منظومة السلامة الغذائية بما ينسجم كلياً مع رؤية دبي في أن تكون مدينة مستقبلية رائدة في بناء منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة. وبفضل موقع الإمارة الاستراتيجي كمركز تجاري واقتصادي عالمي يربط بين مختلف دول العالم، فإن البلدية تتحمل مسؤولية محورية في الحفاظ على مرونة واستمرارية تدفقات سلاسل الإمداد الغذائية العالمية، وضمان خلوها من مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء، بما يسهم في الحد من الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء على المستويين المحلي والعالمي