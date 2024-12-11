مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تتيح خدمة "قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة" عبر تطبيقها الذكي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمزايا المبتكرة على تطبيقها الذكي، الذي يُعد أحد الأدوات الرقمية الأساسية التي تقدمها المؤسسة لتيسير تجربة المستخدمين وتعزيز خدماتها الإسكانية، مؤكدةً أن هذه الإضافات تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإسكانية بطريقة تتماشى مع التوجهات التقنية الحديثة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التقديم على الخدمات بسهولة وفاعلية من خلال تصميم مبتكر يضمن سهولة التصفح وسرعة الإنجاز.

وأوضحت المؤسسة أن من أبرز الخدمات الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق خدمة “قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة”، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم للحصول على منحة البناء بطريقة مباشرة عبر التطبيق، مما يعكس حرص المؤسسة على توفير حلول مرنة وميسرة للمواطنين، وأضافت أن التطبيق يتيح إمكانية إصدار شهادة توضح الخدمات الإسكانية التي استفاد منها الأفراد أو التي توقفت حركتها لأي سبب كان، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المستفيدين الإسكانية وتسهيل تقديم المستندات اللازمة للجهات الرسمية عند الحاجة.

كما أشارت المؤسسة في إعلانها عن المميزات الجديدة، بأن "خدمة قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة" أصبحت متاحة للمتعاملين، ويمكن للراغبين تقديم طلب للحصول على موافقة تمويل شراء مسكن جاهز بقيمة تصل إلى مليون درهم إماراتي كحد أقصى من السوق المحلي في إمارة دبي.

وأوضحت أن التطبيق الخاص بها يوفر قائمة شاملة بالفئات المستحقة للخدمات، والتي تشمل الذكور والإناث من جميع فئات المجتمع، كما يقدم تفاصيل دقيقة حول الشروط والضوابط اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، مبينةً بين الشروط الأساسية، أن يكون المتقدم مواطناً يحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يتراوح دخله الشهري بين 15 ألفاً ولا يزيد عن 100 ألف درهم.

كما شددت على ضرورة إثبات عدم استفادة المتقدم أو زوجه من أي خدمات سكنية مقدمة من جهات حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية داخل الإمارة وذلك لضمان أحقية المتقدم بالحصول على الخدمة، وأشارت إلى شروط أخرى، منها ألا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية بالإضافة إلى قسط قرض المسكن، عن 60% من إجمالي الدخل الشهري، إلى جانب ضرورة تقديم مستندات أساسية، مثل شهادة راتب حديثة وكشف حساب بنكي حديث، لإتمام عملية تقديم الطلب.

وأكدت المؤسسة على إتاحة خدماتها عبر قنوات متعددة تشمل مركز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، مما يعكس التزامها بتقديم تجربة رقمية شاملة تواكب تطلعات المستخدمين وتلبي احتياجاتهم بطرق ميسرة، والتي تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها بما يدعم رؤية دبي الذكية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.