79 ألف ذبيحة في مقاصب الفجيرة خلال 2025

كشفت بلدية الفجيرة أن مقاصب الإمارة في الفجيرة وقدفع ومسافي والطويين سجلت خلال العام الماضي إجمالي 79,336 ذبيحة، في مؤشر يعكس حجم العمل التشغيلي، وكفاءة إدارة الخدمات البيطرية في الإمارة.

ولفتت البلدية إلى أن عمليات الذبح جرى تنفيذها باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، ووفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الكفاءة والسرعة في الإنجاز، إلى جانب الالتزام الكامل باشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل: الكشف البيطري الدقيق على المواشي، وتجهيزها قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت البلدية أن العمل في المقاصب يؤدي دوراً مهماً في دعم الاستدامة البيئية، من خلال الإسهام في خفض البصمة الكربونية، وتقليل معدلات التلوث، إلى جانب توفير بيئة عمل نظيفة وصحية، عبر استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل بعض العمليات، خصوصاً في ضخ المياه وأعمال تنظيف المقاصب.

وفي سياق متصل أوضحت بلدية الفجيرة أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال أيام عيد الأضحى، الذي انقضى قبل أيام 5195 أضحية، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وبإشراف الكوادر البيطرية المختصة، مع تطبيق أنظمة تنظيمية، أسهمت في تحقيق انسيابية العمل، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.