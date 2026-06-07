24 حادثاً بسبب الوقوف المفاجئ والتوقف وسط الطريق خلال 2025

كشفت بيانات مرورية صادرة عن وزارة الداخلية أن التوقف المفاجئ والوقوف وسط الطريق تسببا في وقوع 24 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2025، نتج عنها إصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، مسفرة عن وقوع خسائر في الممتلكات، في مؤشر يعكس خطورة هذه السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وتتسبب في حوادث جسيمة، قد تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 حادثاً جسيماً وقعت نتيجة قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم في وسط الطريق، وعدم نقلها إلى خارج حارات السير عند تعرضها لعطل فني، فيما سجلت 6 حوادث أخرى بسبب الوقوف المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى ارتباك حركة المرور، ووقوع اصطدامات بين المركبات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الوقوف في وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات المرورية، نظراً لما يسببه من مفاجأة للسائقين الآخرين، خاصة على الطرق السريعة، التي تشهد سرعات عالية، ما يقلل من فرص تفادي الاصطدام، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث الخطرة.

وشددت على أهمية التعامل السليم مع الأعطال المفاجئة للمركبات، من خلال محاولة إيقاف المركبة في كتف الطريق، أو أي منطقة آمنة بعيدة عن مسار الحركة المرورية، متى ما كان ذلك ممكناً، إلى جانب تشغيل أضواء التحذير، ووضع مثلث التنبيه العاكس لإبلاغ السائقين الآخرين بوجود حالة طارئة.

كما أكدت ضرورة التواصل الفوري مع الشرطة عند تعطل المركبة، وتعذر تحريكها من موقعها، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وحماية الركاب ومستخدمي الطريق، من خلال إرسال الدوريات المرورية، وتنفيذ التدابير الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأوضحت أن دوريات الشرطة تعمل على تأمين المركبات المتعطلة، وإدارة حركة السير حولها، بما يحد من مخاطر وقوع الحوادث الثانوية، التي غالباً ما تنتج عن المفاجأة، أو ضعف الرؤية، أو عدم انتباه السائقين لوجود مركبة متوقفة في مسار الطريق.