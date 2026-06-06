7 مشاريع طرق جديدة في دبي خلال الشهر الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر يونيو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية ورفع مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، أبرزها إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل اليومية للسكان والزوار.

وتشمل المشاريع تنفيذ أعمال تحسينات مرورية عند مدخل مجلس ند الشبا اعتباراً من 10 يونيو، تليها أعمال تطويرية عند تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف في 12 يونيو، كما تتضمن إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي اعتباراً من 22 يونيو، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية على الطريق التجميعي عند تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد اعتباراً من 27 يونيو.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، ستفتتح الهيئة الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان لخدمة منطقتي فيلانوفا والمرابع العربية 3، إضافة إلى افتتاح الطريق الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة بين استوديو سيتي وموتر سيتي، كما تشمل الأعمال إضافة مسرب جديد على شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، مع استحداث حركة التفاف في كلا الاتجاهين لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار جهودها في تطوير شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ حلول تطويرية مستدامة تواكب النهضة العمرانية والتوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة، بما يعزز مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في جودة الحياة والرفاهية، لافتة إلى هذه الجهود تسهم في توفير مسارات بديلة وتحسين الربط بين المناطق الحيوية والرئيسة في دبي، بما يسهل الوصول إلى الوجهات المختلفة ويخفف الضغط على الطرق الأكثر ازدحاماً.