«طرق الشارقة» تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق الخان اعتباراً من السبت

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن تحويل حركة المرور على طريق الخان بشكل مؤقت، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق وإنشاء الجسور، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بمستوى البنية التحتية في إمارة الشارقة.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق التحويلة المرورية سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 6 يونيو 2026، وفق المسارات البديلة المعتمدة، وبما يضمن استمرار الحركة المرورية وتقليل التأثيرات الناتجة عن أعمال التنفيذ. وأكدت الهيئة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خططها المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل وتعزيز مستويات السلامة المرورية لمختلف مستخدمي الطريق.

ودعت الهيئة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعتمدة، واستخدام الطرق البديلة، والتقيد باللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وضماناً لانسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.