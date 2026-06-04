خلال 4 ساعات.. ضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة وإصابة بالشارقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت في إحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، نتج عنها تعرض شخصين لطعنات باستخدام آلة حادة. وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، فيما تولى الإسعاف الوطني نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.

وأظهرت التحريات والاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية، انتهت بمشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض.

وباشرت فرق التحريات والتحقيقات الجنائية إجراءات البحث وجمع المعلومات فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكدت شرطة الشارقة أهمية التعامل مع الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية وعدم الانسياق وراء السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة أفراده للخطر.

ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام عبر الرقم (901)، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.