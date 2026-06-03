"دبي للمستقبل" تطلق "صندوق تحدي دبي للمرونة"

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل «صندوق تحدي دبي للمرونة»، بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع تجريبية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز جاهزية دبي لمواجهة التحديات المستقبلية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.

وفتح الصندوق باب التقديم لدعم الأبحاث التطبيقية والمشاريع التجريبية التي تساهم في معالجة تحديات المرونة في المدينة، مع التركيز على 3 مجالات رئيسية تشمل المدن الذكية، وعلوم الصحة والحياة، والعلوم البيئية. وتتلقى المؤسسة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار.

أولويات دبي

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بغية دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق فرص جديدة للنمو عبر توفير إطار شامل للبحث والتطوير والابتكار على مستوى الإمارة.

ويعمل البرنامج على تحديد أولويات دبي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتنظيم المشاريع والمبادرات والتشريعات المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التمويل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وزيادة الإنفاق المحلي على مشاريع البحث والتطوير، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.

رؤية مستقبلية

كما يدعم البرنامج رؤية دبي المستقبلية الرامية إلى تطوير حلول قائمة على المعرفة والابتكار لمواجهة أبرز التحديات المحلية والعالمية، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية عبر مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية، فضلاً عن استشراف التحولات الجذرية المستقبلية والاستعداد لها.

كما يستهدف تعزيز مرونة اقتصاد دبي من خلال دعم القطاعات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والحلول المستقبلية.

ويركز البرنامج على 4 أولويات رئيسية للبحث والتطوير والابتكار في دبي، تشمل: "الصحة والرفاهية، التكنولوجيا البيئية، البنية التحتية الذكية والمبنية، والفضاء والذكاء المعزز بين الإنسان والآلة".

كما يدعم البرنامج المبادرات المرتبطة بهذه الأولويات عبر تبني تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من التقنيات التحويلية التي تسهم في تسريع الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.