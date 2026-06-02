"الطاقة الذرية": برنامج الإمارات النووي السلمي يقوم على أعلى معايير السلامة والشفافية

أكد رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة براكة مستمرة في التشغيل الآمن والطبيعي وفق الأنظمة وإجراءات السلامة المصممة لها، موضحاً أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يقوم على أعلى معايير السلامة والأمن النووي والشفافية والرقابة المستقبلية والتعاون الدولي.

وأشاد غروسي بكفاءة البنية التحتية لمحطة "براكة"، وجاهزية القدرات الإماراتية ومستوى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة على أمن وسلامة المحطة.

ودان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي، وبأشد العبارات، الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية، معتبراً أن ذلك السلوك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية.

وقال غروسي إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة.

وأشار غروسي إلى أن زيارته لدولة الإمارات تحمل طابعاً تشاورياً وحوارياً، حيث تأتي في إطار التعاون الراسخ بين دولة الإمارات والوكالة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وهي زيارة تفقدية لبحث آفاق التعاون المستقبلي وليست زيارة تفتيشية أو لتقييم الوضع التشغيلي للمحطة، والذي يخضع لرقابة وطنية مستقلة.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الزيارة تجسد نهج الانفتاح والشفافية المستمرين لدولة الإمارات منذ تأسيس برنامجها السلمي، وتؤكد الشراكة المؤسسية الاستراتيجية القائمة مع الوكالة لدعم الحوكمة النووية وتبادل المعلومات بشكل منتظم".

وتابع "الزيارة تتيح فرصة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الطاقة النووية عالمياً، وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية الكافية للمنشآت النووية السليمة في مناطق التوتر".

واختتم "يعكس اختيار هذا التوقيت الدقيق للزيارة ثقة الوكالة الراسخة بمتانة وقورة البرنامج النووي الإماراتي، ويؤكد الدعم الدولي لخيارات الدولة الاستراتيجية والتنموية واستمرار المحطة في أداء دورها كمحرك رئيسي للحياد المناخي".