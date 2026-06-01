1,000,000 زائر لحدائق دبي والمرافق الترفيهية خلال العيد





استقبلت الحدائق والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مليون و81 ألفاً و603 زوار من 22 لغاية 31 الشهر الماضي. وحرصت بلدية دبي على تجهيز جميع الحدائق والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي على أكمل وجه لاستقبال واستيعاب أعداد الزوار خلال عيد الأضحى، والتي يقصدها أفراد المجتمع لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بأجواءٍ هادئة مع وجود مجموعةٍ من الخدمات الشاملة والفعاليات الترفيهية التي نظمتها بلدية دبي خلال عطلة العيد، بهدف خلق أجواء مليئة بالبهجة والسرور للزوار في بيئة آمنة ومنظمة، وسط فرحة العيد وبهجة الأطفال والأسر، ومن خلال سعيها المستمر في تقديم مدينة جاذبة، مزودة بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة تليق بجميع أفراد العائلة، وتشجعهم على زيارة الحدائق التخصصية والمنشآت الترفيهية في الإمارة، وذلك انطلاقًا من التزامها بتوفير أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار على حد سواء.

ومنحت الحدائق التخصصية ومرافق البلدية الخدمية والترفيهية المتكاملة العائلات فرصة خوض تجربة مليئة بالمتعة خلال عطلة العيد، والتي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة.

وتواصل بلدية دبي تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة للعائلات، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية استثنائية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، من خلال ما توفره من مرافق ترفيهية وفعاليات وبرامج وانشطة متنوعة وأجواء احتفالية للزوار والعائلات تجعل من العيد تجربة تنبض بالحياة والبهجة في مختلف أرجاء الإمارة، و التي أسهمت في جذب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، وشهد برواز دبي عروضاً موسيقية حية، لتوفير تجربة احتفالية مميزة تجمع بين الموسيقى والأجواء العائلية والإطلالات البانورامية على المدينة في مشهد رسح مكانة دبي كوجهة عالمية للاحتفال بالأعياد والمناسبات، ضمن بيئة آمنة ومتكاملة، تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء العيد.