مقر جديد وحديث لبلدية الفجيرة

أعلن المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بدء مرحلة تطويرية جديدة تتضمّن هدم المبنى القديم للبلدية، تمهيداً لإنشاء مقر حديث يواكب أحدث المعايير العالمية، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد الأفخم أن جميع خدمات البلدية ستنتقل مؤقتاً إلى مقرها الجديد في الفجيرة مول اعتباراً من يوم غد، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودون أي انقطاع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال إن المبنى الجديد سيُشيّد وفق معايير حديثة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزام بلدية الفجيرة بمبادئ الاستدامة ويواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً في مستقبل العمل البلدي والخدمات الحكومية.

وأوضح الأفخم أن المشروع الجديد سيجسد نقلة نوعية في بيئة العمل البلدي من خلال تصميم عصري متكامل يعتمد على الابتكار والحلول الذكية، ويوفر تجربة متطورة وسلسة للمتعاملين، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم.

وأشار إلى أن المتعامل يظل في صدارة أولويات البلدية، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمات بصورة مستمرة بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، ويوفر تجربة متميزة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

ودعت بلدية الفجيرة الجمهور إلى زيارة مقرها الجديد في الفجيرة مول للاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدة جاهزية فرق العمل لاستقبال المراجعين وتقديم الدعم اللازم بكفاءة وسهولة طوال فترة الانتقال المؤقت إلى حين إنجاز المشروع الجديد.