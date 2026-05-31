«الداخلية»: إهمال الإطارات يتسبب في 67 حادثاً مرورياً خلال 3 سنوات

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن إهمال بعض أصحاب المركبات وعدم التأكد من سلامة إطاراتها كان سبباً مباشراً في وقوع 67 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2023 – 2025)، أسفرت عن إصابات بشرية وخسائر مادية في المركبات والممتلكات، ما يسلط الضوء على أهمية الفحص الدوري للإطارات والالتزام باشتراطات السلامة المرورية.

وتعكس هذه الأرقام استمرار المخاطر الناجمة عن إهمال صيانة الإطارات وعدم الاهتمام بحالتها الفنية، ما يستدعي التزام مستخدمي الطريق بإرشادات الحملات التوعوية التي تنفذها الجهات المختصة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بالأعطال الفنية للمركبات، خاصة مع دخول فصل الصيف.

إحصاءات

ووفقاً للإحصاءات، سجل عام 2025 أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بعيوب الإطارات أو إهمال صيانتها بواقع 25 حادثاً مرورياً، مقارنة بـ22 حادثاً في عام 2023 و20 حادثاً في عام 2024 نتيجة انفجار الإطارات.

وتؤكد هذه الأرقام أن الالتزام بالصيانة الدورية للمركبات، وفي مقدمتها الإطارات، يمثل عاملاً أساسياً في حماية الأرواح والممتلكات، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر أماناً واستدامة.

ودعت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم والتأكد من سلامتها وخلوها من التلف أو التشققات التي قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كما ناشدت السائقين استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات المعتمدة، والتأكد من ملاءمتها للمركبة من حيث القياس والحمولة ودرجة الحرارة التي تتحملها وسنة الصنع، إضافة إلى التأكد من جاهزيتها للرحلات البرية الطويلة.

وأكدت الوزارة حرص إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة على تنفيذ حملات توعوية ورقابية على مدار العام، بهدف تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين وتعزيز مستويات السلامة على الطرق.

أسباب

وأوضحت الوزارة أن حوادث انفجار الإطارات تعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم صلاحية الإطار للسير على الطريق، وعدم توافر مواصفات السلامة فيه، وتحميل المركبة بأوزان تفوق قدرة الإطارات، فضلاً عن عدم مراعاة معدل ضغط الهواء المناسب، والقيادة بسرعات لا تتوافق مع جودة الإطار ورمز السرعة المعتمد له.

كما تشمل الأسباب سوء استخدام الإطارات في بيئات لا تتناسب مع طبيعتها، مثل القيادة فوق الأرصفة أو على تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الإطار وتلف نقوشه، إلى جانب إهمال الفحص الدوري والصيانة المنتظمة، ما يزيد احتمالات تعرض الإطارات للانفجار ووقوع الحوادث.