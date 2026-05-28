الشارقة تستقبل العيد برسائل فرح وخدمات متكاملة

بدأت بلديات الشارقة أول أيام عيد الأضحى المبارك بمشهد جمع بين المعايدة المجتمعية ورفع الجاهزية الخدمية، حيث امتزجت الورود والتهاني بأعمال الرقابة والتفتيش والاستعدادات الميدانية التي استمرت على مدار الساعة لخدمة الأهالي والزوار خلال أيام العيد.

وفي الحمرية، استقبلت بلدية الحمرية المصلين عقب صلاة عيد الأضحى بالورود والهدايا والعبارات الودية، فيما خصصت للأطفال أجواء احتفالية عبر توزيع البالونات والهدايا الرمزية، في مبادرة مجتمعية هدفت إلى نشر البهجة وتعزيز التواصل مع الأهالي.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص البلدية على ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ومشاركة السكان أفراحهم ومناسباتهم المختلفة.

وفي مدينة الشارقة، رفعت بلدية مدينة الشارقة مستوى جاهزيتها التشغيلية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى، عبر خطط متكاملة شملت الأسواق والمسالخ والمرافق العامة والشواطئ والحدائق.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية سخرت جميع إمكاناتها وفرقها الميدانية لضمان راحة الجمهور وسلامتهم خلال فترة العيد، من خلال تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش والنظافة واستمرارية الخدمات البلدية على مدار الساعة.

ورفع الطنيجي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وشملت استعدادات البلدية تخصيص 35 طبيباً ومساعداً بيطرياً لفحص الأضاحي، و61 مفتشاً لمراقبة المنشآت الغذائية، و32 مفتشاً ومفتشة لمتابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، إضافة إلى 239 مفتشاً للرقابة الميدانية وضبط السلوكيات السلبية والقصابين الجائلين.

كما عملت البلدية على تهيئة مصليات العيد والمواقف والمرافق العامة، مع إعلان مجانية المواقف العامة خلال أول ثلاثة أيام من العيد، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم الدائمة والساحات الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة الجمهور وتسهيل تنقلاتهم خلال عطلة العيد.