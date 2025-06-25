دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب لتعزيز معدلات الإنجاب

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بأن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويساهم في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.

وقالت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الإربعاء، أنه تم البدء في إجراء دراسة شاملة تتعلق بإنشاء مركز اتحادي للإخصاب، ودخلت حالياً إلى مراحل تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالمركز ونطاق الخدمات التي سيقدمها.

وتابعت: يجري حالياً التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإدراج المشروع ضمن الخطة التشغيلية للمؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من أجل دعم نهج الرعاية المتكاملة والإسهام في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.