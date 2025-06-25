"الوطني الاتحادي" يوصي بمنح إجازة "رعاية طفل" للأم العاملة

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بدراسة منح "إجازة رعاية طفل" للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عملها، مطالباً في الوقت نفسه، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 سنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيقه.

وقدم المجلس في توصياته خلال دراسته التي عرضها جلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، حول موضوع (سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة) 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعني بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.

وأكدت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تعني بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر، وصياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية.

وطالبت التوصيات بوضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المختصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليمي والتدريب الطبي المستمر.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة مراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.