«تعاونية الإمارات»: استقرار الأسعار وتوافر كامل للسلع قبل العيد

أكدت جمعية الإمارات التعاونية توافر جميع السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بكميات كافية استعداداً لموسم عيد الأضحى، مشددة على أن الأسواق لا تشهد أي نقص في المنتجات أو اضطراب في التوريد، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والأضاحي ومستلزمات الضيافة، خلال هذه الفترة من كل عام.

وقال محمد مجدي، مدير المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، إن الجمعية بدأت استعداداتها للموسم مبكراً، عبر تعزيز المخزون، ورفع الجاهزية التشغيلية، والتنسيق المستمر مع الموردين، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومنتجات العيد بصورة طبيعية داخل جميع الفروع والمنصات الرقمية، وأكد أن الأسعار مستقرة، ولا توجد أي زيادات أو تغيرات على السلع الأساسية المرتبطة بموسم الأضحى، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على المحافظة على استقرار السوق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة رغم الزيادة الموسمية في معدلات الطلب.

وأوضح أن موسم عيد الأضحى يعد من أكثر المواسم الاستهلاكية نشاطاً في الدولة، ما يتطلب استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات الأسر من اللحوم الطازجة والأرز والزيوت ومنتجات التجميد والضيافة والمواد الاستهلاكية اليومية، لافتاً إلى أن فرق العمل تتابع بشكل مستمر حركة المخزون والطلب داخل الفروع، لتفادي أي ضغط قد تشهده الأسواق خلال الأيام، التي تسبق العيد.

زيادة كميات

وأضاف أن الجمعية رفعت كميات التوريد الخاصة بالمنتجات الأساسية، ومنتجات العيد مقارنة بالأيام الاعتيادية، مع التركيز على السلع الأكثر طلباً، خصوصاً اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المرتبطة بالعزائم والتجمعات العائلية، مؤكداً أن المخزون الحالي يغطي احتياجات المستهلكين بمعدلات آمنة ومطمئنة.

وفيما يتعلق بالأضاحي أوضح مجدي أن الجمعية عززت خدماتها الخاصة بالموسم عبر توفير خيارات متعددة من الأضاحي داخل الفروع والمنصات الرقمية، إلى جانب تسهيل إجراءات الحجز والاستلام والتوصيل، بما يضمن سرعة الخدمة، وتقليل الازدحام خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن الحجوزات المسبقة للأضاحي سجلت ارتفاعاً بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة اعتماد المستهلكين على الخدمات الإلكترونية في إنجاز الطلبات الموسمية، خصوصاً مع سهولة الحجز واختيار موعد الاستلام أو التوصيل.

وأكدت الجمعية أنها كثفت تجهيز أقسام اللحوم والأضاحي، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، مع إخضاع المنتجات لعمليات رقابة وفحص مستمرة لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، في ظل الإقبال الكبير المتوقع على هذه الأقسام خلال الأيام المقبلة، كما عملت الجمعية على تجهيز مساحات عرض إضافية للسلع الموسمية ومنتجات الضيافة والحلويات والمواد الاستهلاكية المرتبطة بعيد الأضحى، بهدف تسهيل حركة التسوق داخل الفروع وتقليل الضغط على الأقسام الرئيسية، خصوصاً في أوقات الذروة، التي تسبق العيد مباشرة.

جاهزية رقمية

من جانبه أكد محمد خطيب، مدير التسويق والتجارة الإلكترونية في جمعية الإمارات التعاونية، أن الجمعية رفعت جاهزية خدماتها الرقمية، بالتزامن مع موسم الأضحى، موضحاً أن المنصات الإلكترونية تشهد نمواً متزايداً في معدلات الطلب خلال المواسم، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تعزيز خدمات الطلب والتوصيل، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للطلبات.

وأوضح أن الجمعية حرصت أيضاً على طرح عروض موسمية على عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية المرتبطة بالعيد، إلى جانب توفير خصومات على أصناف مختارة، ضمن خطتها لدعم الأسر، وتوفير احتياجاتها بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على جودة المنتجات واستقرار التوريد.

وتواصل تعاونية الإمارات تنفيذ خططها التشغيلية لتأمين احتياجات المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى، وسط تأكيدات باستقرار السوق وتوافر السلع الأساسية والأضاحي ومنتجات العيد دون أي نقص أو ارتفاعات سعرية، في وقت يشهد فيه القطاع الاستهلاكي حركة نشطة استعداداً للموسم.