من الحظيرة إلى مائدة العيد.. الشارقة تراقب كل أضحية حتى التسليم

رفعت بلدية مدينة الشارقة جاهزيتها التشغيلية والرقابية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر خطط متكاملة، تشمل تكثيف الرقابة الصحية والبيطرية، وتعزيز فرق التفتيش الميداني، ورفع الطاقة التشغيلية في سوق الشارقة للمواشي والمسالخ، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وسريعة للجمهور خلال أيام العيد.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية خصصت 35 طبيباً ومساعداً بيطرياً للكشف على المواشي في سوق الشارقة للمواشي، وإجراء الفحوص اللازمة قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامة الأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً أن البلدية نفذت حملات لرش الحظائر والمحاجر التابعة لها، إلى جانب زيارات توعوية لمصادر بيع المواشي المختلفة، بهدف تعزيز السلامة الصحية والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى تخصيص 239 مفتشاً بلدياً لتنفيذ المهام الرقابية والتوعوية، ورصد المخالفات، لا سيما الذبح العشوائي والقصابين الجائلين، مؤكداً أن الذبح خارج المسالخ المعتمدة، يفتقر إلى الاشتراطات الصحية والشرعية.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي مدير أسواق مدينة الشارقة، أن سوق الشارقة للمواشي رفع جاهزيته التشغيلية مبكراً، استعداداً للإقبال المتوقع خلال أيام العيد، عبر خطة تهدف إلى تسهيل حركة الزوار، وتسريع إجراءات شراء واستلام الأضاحي.

وأوضح أن السوق عزز الطواقم الفنية والبيطرية والتنظيمية، ووضع آلية متكاملة، تبدأ من اختيار الأضحية وحتى الذبح والفحص والتسليم، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل فترات الانتظار.

وأضاف أن السوق عزز كوادره التشغيلية هذا العام، حيث بلغ عدد القصابين 123 قصاباً، إلى جانب 9 أطباء بيطريين، وفرق للنظافة والصيانة، لضمان سرعة الإنجاز، والمحافظة على أعلى مستويات النظافة والتنظيم.

وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الخيرية خلال فترة العيد لتجهيز الأضاحي، تحت إشراف بيطري كامل، ضمن آلية منظمة، تضمن سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات.

تجهيز المرافق

وفي المنطقة الشرقية، أكد هلال النقبي مدير أول أسواق المنطقة الشرقية، جاهزية أسواق المواشي والمسالخ في خورفكان وكلباء، بعد استكمال أعمال الصيانة، وتجهيز المرافق الحيوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ تصل إلى 100 رأس من الأغنام في الساعة، و15 رأساً من الأبقار والجمال، مع مضاعفة عدد القصابين، لتسريع عمليات الذبح خلال أيام العيد.

وأضاف أن الأسواق اعتمدت مسارات منفصلة للمسالخ والحظائر، مع تخصيص اليوم الأول من العيد لذبح الأغنام فقط، على أن يبدأ استقبال الأبقار والجمال اعتباراً من اليوم الثاني.

وأشار إلى أن مواعيد عمل المسالخ خلال وقفة عرفة، ستكون من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما تستقبل الجمهور خلال أول وثاني أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.