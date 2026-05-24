من الحظيرة إلى مائدة العيد.. الشارقة تراقب كل أضحية حتى التسليم

وأشار إلى تخصيص 239 مفتشاً بلدياً لتنفيذ المهام الرقابية والتوعوية، ورصد المخالفات، لا سيما الذبح العشوائي والقصابين الجائلين، مؤكداً أن الذبح خارج المسالخ المعتمدة، يفتقر إلى الاشتراطات الصحية والشرعية.
وأوضح أن السوق عزز الطواقم الفنية والبيطرية والتنظيمية، ووضع آلية متكاملة، تبدأ من اختيار الأضحية وحتى الذبح والفحص والتسليم، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل فترات الانتظار.
وأضاف أن السوق عزز كوادره التشغيلية هذا العام، حيث بلغ عدد القصابين 123 قصاباً، إلى جانب 9 أطباء بيطريين، وفرق للنظافة والصيانة، لضمان سرعة الإنجاز، والمحافظة على أعلى مستويات النظافة والتنظيم.
وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الخيرية خلال فترة العيد لتجهيز الأضاحي، تحت إشراف بيطري كامل، ضمن آلية منظمة، تضمن سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات.
تجهيز المرافق
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ تصل إلى 100 رأس من الأغنام في الساعة، و15 رأساً من الأبقار والجمال، مع مضاعفة عدد القصابين، لتسريع عمليات الذبح خلال أيام العيد.
وأضاف أن الأسواق اعتمدت مسارات منفصلة للمسالخ والحظائر، مع تخصيص اليوم الأول من العيد لذبح الأغنام فقط، على أن يبدأ استقبال الأبقار والجمال اعتباراً من اليوم الثاني.
وأشار إلى أن مواعيد عمل المسالخ خلال وقفة عرفة، ستكون من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما تستقبل الجمهور خلال أول وثاني أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.