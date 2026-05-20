بلدية دبي تحذر من مخاطر الذبح العشوائي خارج المقاصب

حذرت بلدية دبي من الذبح العشوائي خارج مقاصب دبي كونه يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة ويساعد على انتشار الآفات والحشرات في الأحياء السكنية، والاعتماد على القصابين المتجولين وغير المرخصين.

وأشارت بلدية دبي في محاضرة توعوية نظمتها تحت عنوان" سلامة أضحيتك وقاية من الآفات وضمان لغذاء سليم" إلى أن الذبح العشوائي في المنازل أو المساكن العمالية يتسبب في العديد من المخاطر أبرزها: التخلص من الأحشاء ومخلفات الذبح بطريقة خاطئة في الأماكن المكشوفة، مما يسبب في تحولها إلى بيئة خصبة يتكاثر فيها الذباب خلال ساعات قليلة. كما أن روائح الدم والتحلل تجذب العديد من الآفات مثل الصراصير والفئران والجرذان من المناطق المجاورة إلى داخل الأحياء.

وأوضحت البلدية أن المواقع العشوائية تفتقر إلى التخلص السليم من النفايات العضوية الموجودة في المقاصب المعتمدة، مما يؤدي إلى تشبع التربة والارضيات بالسوائل العضوية الناجمة عن الذبح وتكوّن بؤر رطبة تتكاثر فيها الحشرات. وبقاء هذه المخلفات مكشوفة لفترات طويلة يزيد من انبعاث الروائح التي تستقطب المزيد من الآفات.

وأشارت إلى أن المشكلة تتفاقم أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتسارع تحلل المخلفات وتتضاعف أعداد الذباب واليرقات، ويسهم ذلك في تحول هذه المواقع التي يتم فيها الذبح العشوائي إلى بؤر يصعب السيطرة عليها.

الخيار الأمن

وقالت البلدية إن جميع هذه الآفات تعتبر ناقلات للأمراض مثل التسمم الغذائي وبكتيريا السالمونيلا وغيرها لذلك فإن الذبح داخل مقصب دبي المعتمد هو الخيار الآمن الذي يحمي المجتمع ويمنع انتشار الآفات وتكاثرها.

وأشارت البلدية إلى أنه يوجد في دبي 5 مقاصب موزعة في مناطق مختلف في الإمارة ويوجد فيها أبطاء بيطرين يقومون بالكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وهذا بدوره يضمن سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك البشرية، كما يوجد فنيين متخصصين وقصابين مؤهلين في هذه المقاصب يعملون على خدمة المتعالمين في إعداد وتجهيز الذباح في بيئة نظيفة وآمنة خالية ويحرصون على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.

تطبيقات ذكية

وذكرت البلدية أنه تم توفير طلب الذبائح المجهزة للمتعاملين، والمطابقة للمعايير الصحية عبر 3 تطبيقات ذكية معتمدة، هي: «تطبيق العنود وتطبيق شباب الفريج وتطبيق المرعى تركي سابقاً» من دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، بحيث تصل الذبائح لباب بيت المتعامل.

وبينت بلدية دبي أن لديها رقابة صارمة على القصابين المتجولين ويفرض عليهم غرامات في حالة تم ضبطهم يمارسون الذبح العشوائي، وذلك في إطار حرصها الدائم على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال منظومة رقابية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.