محمد الكويتي لـ "البيان": 100% نسبة التصدي للهجمات السيبرانية في الإمارات

أكد محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اليوم الأول من الدورة التاسعة من معرض ومؤتمر الأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، شهد محاولات استهداف سيبراني تجاوز عددها 5 آلاف محاولة، جرى التعامل معها والتصدي لها بنسبة نجاح بلغت 100%، ما يعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها المنظومة الرقمية في الدولة.

وقال الكويتي، في تصريحات لـ«البيان»، إن النجاح في التصدي لهذه الهجمات يعود إلى البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات، إلى جانب منظومة الأمن السيبراني المتقدمة التي جرى تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن حماية الأنظمة الرقمية والبيانات الحيوية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية بناء نموذج متكامل في الأمن السيبراني تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الاستباقية القادرة على رصد التهديدات والتعامل معها بكفاءة عالية وبالتالي مع وقوع أي اثار في البنية التحتية أو الخدمات الرقمية.

وأشار الكويتي إلى أن الكوادر الوطنية تمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة الأمن السيبراني الإماراتية، مؤكداً أن الدولة تمتلك فرقاً متخصصة ومدربة على أعلى المستويات، وقادرة على التصدي لأي هجمات سيبرانية مهما بلغت درجة تعقيدها أو تطورها.

وأضاف أن معرض ومؤتمر «آيسنار» يشكل منصة مهمة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، كما يعزز من تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية الرقمية والأمنية.

وشدد الكويتي على أن الأمن السيبراني أصبح اليوم جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني، في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً أن الدولة ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية لضمان استدامة الخدمات وحماية المكتسبات التنموية.