عذراء المنصوري: 3 إمارات يبدأ بها تشغيل قطار الاتحاد للركاب خلال العام الجاري

أكدت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في " قطارات الاتحاد" لخدمات الركاب، أن محطة الفجيرة تعد أول محطة ركاب تكتمل جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية بالكامل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية، مشيرةً إلى أن التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب سيبدأ خلال العام الجاري عبر 3 محطات رئيسية تشمل الفجيرة ودبي وأبوظبي.

وقالت، إن التشغيل سيتم وفق نهج تدريجي ومراحل مدروسة بعناية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية منذ المراحل الأولى، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تشغيل شبكات نقل الركاب بالسكك الحديدية.

وأوضحت أن محطة الفجيرة، الواقعة في ضاحية الهلال، تتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث تبعد نحو 12 دقيقة عن مطار الفجيرة الدولي، و8 دقائق عن جامع الشيخ زايد الكبير، و5 دقائق عن شاطئ المظلات وقلعة سكمكم، مؤكدة أن هذا الموقع سيسهم في تحقيق مردود اقتصادي كبير على المدى الطويل.

وأضافت، أن قطار الركاب صمم لتقديم تجربة تنقل حديثة ومريحة، حيث يستوعب نحو 400 راكب، بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع توفير درجتين للسفر تشمل الدرجة المميزة والدرجة المريحة، بما يلبي احتياجات مختلف فئات الركاب ويوفر تجربة سفر عصرية متكاملة.