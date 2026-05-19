"البيان" ترافق "قطار الاتحاد" خلال أول رحلة تجريبية لقطار الركاب في الفجيرة

زارت " البيان" محطة الفجيرة لقطارات الاتحاد، حيث اطلعت على جاهزية أول محطة ركاب ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، والتي تمتد على مساحة 51 ألفاً و900 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي في منطقة سكمكم، بما يعزز سهولة الوصول ويربط الإمارة بمختلف مناطق الدولة. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب خلال العام الجاري، ضمن منظومة متكاملة للنقل الحديث.

وخلال الجولة، تم استعراض مرافق المحطة الحديثة والخدمات المتكاملة التي صُمّمت وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، كما يعكس المشروع التزاماً واضحاً بدعم المحتوى المحلي، حيث تم استخدام نحو 70% من مواد البناء من مصادر محلية، إلى جانب التعاون مع 97 مورداً محلياً، في خطوة تعزز الأثر الاقتصادي لدعم سلاسل التوريد الوطنية.

كما شملت الزيارة تجربة استرشادية على متن قطار الركاب من الفجيرة إلى منطقة البثنة ذهاباً وإياباً، وكشفت عن مستوى عالٍ من الكفاءة والراحة، حيث تصل سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع توفير درجتين للسفر تشمل الدرجة المميزة والدرجة المريحة، بما يعكس توجهاً نحو تقديم تجربة تنقل عصرية تجمع بين الجودة والمرونة. وتعكس هذه التجربة نقلة نوعية في منظومة النقل، عبر تعزيز مفهوم "الوقت المكتسب" وتمكين الأفراد من الاستفادة من رحلة السفر في العمل أو الاسترخاء، في بيئة آمنة ومجهزة بأحدث الخدمات.