دبي تؤهل قادة المستقبل في الذكاء الاصطناعي

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم برنامج ماجستير "إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي"، الذي يركز على السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار، ويهدف إلى تأهيل الجيل القادم من القادة لتشكيل حكومات مرنة تواكب متطلبات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يشكّل إطلاق برنامج ماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إنجازاً مهماً في مسيرة الكلية، حيث يدعم تمكين القادة الحكوميين من أصحاب الرؤى المميزة.

وأضاف: أن البرنامج يدعم بشكل مباشر الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وكذلك مشروع تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة الاتحادية لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

منهج شامل

ويقدم برنامج ماجستير "إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي" منهاجاً شاملاً يجمع بين إدارة الابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والسياسات العامة، وممارسات القيادة الاستراتيجية. ويتبع البرنامج نهجاً خماسي المحاور يجمع بين الأسس النظرية القوية للمفاهيم الأساسية لإدارة الابتكار وحوكمة التكنولوجيا، مع التعلم التجريبي، وتنمية المهارات الشخصية.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فرص التعلم القائم على المشاريع، وذلك بالتعاون المباشر مع رواد القطاع مثل مايكروسوفت، وتاتا للخدمات الاستشارية، والشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل. ويساعد البرنامج منتسبيه على فهم التحديات المعقدة بهدف تطوير حلول تركز على المستخدم. والغاية من ذلك هي إحداث تأثير ملموس للمؤسسات، وإعداد جيل جديد من القادة المتبصرين ممن يمتلكون عقليات عالمية مبتكرة.

ساعات معتمدة

ويتكون البرنامج من 180 ساعة معتمدة (120 ساعة معتمدة من الوحدات الدراسية في الكلية، وأطروحة تضم 60 ساعة معتمدة)، ويدعم احتياجات المهنيين بأسلوب مرن يتضمن جلسات تعليمية افتراضية وأخرى حضورية خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن للمشاركين اختيار التسجيل إما بدوام كامل بمدة إجمالية تبلغ 18 شهراً، أو استكمال دراستهم بدوام جزئي لمدة عامين.