دبي ضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى عالمياً في "العلوم" والمراكز العشرة الأولى في "الرياضيات"

أثبتت إمارة دبي مجدداً ريادتها في مجال التعليم على المستوى العالمي، حيث أظهرت نتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) التي عُقدت خلال العام 2023، وتم الكشف عنها دولياً يوم الأربعاء الماضي، تحقيق المدارس الخاصة في الإمارة مراكز متقدمة عالمياً، وجاءت دبي ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا في "العلوم" والمراكز العشرة الأولى في "الرياضيات"، ما يعكس التطور المستمر في منظومة التعليم بالإمارة.

وأظهرت نتائج الدراسة الدولية تقدماً ملحوظاً حقَّقه الطلبة الإماراتيون في مادتي العلوم والرياضيات، حيث تجاوزت معدلاتهم المتوسط العالمي، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2019، ووفقًا لنتائج دراسة TIMSS 2023، سجَّل طلبة الصفين الرابع والثامن في المنهاج التعليمي الهندي أداءً أعلى من أقرانهم في دبي في جميع مستويات الدراسة الدولية، يليهم طلبة منهاج البكالوريا الدولية، ثم طلبة المنهاج البريطاني، وشارك في الدراسة حوالي 9500 طالب وطالبة من الصف الرابع ينتمون إلى 185 مدرسة خاصة في دبي، و8500 طالب وطالبة من الصف الثامن ينتمون إلى 159 مدرسة خاصة في الإمارة.

إنجاز جديد

ووفقاً لنتائج الدراسة الدولية، التي تُعقد كل أربع سنوات وشاركت فيها دبي للمرة الخامسة على التوالي، ضمن حوالي 72 دولة ومدينة عالمية، أحرزت المدارس -الخاصة في دبي المركز الخامس عالمياً في مادة العلوم للصف الرابع بمعدل 571 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي الذي حددته الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، الجهة المسؤولة عن تنفيذ التقييم الدولي، والبالغ 494 نقطة.

كما حققت المدارس الخاصة المركز الرابع عالمياً في مادة العلوم للصف الثامن بمعدل 563 نقطة، متفوقة على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة.

ولم يختلف أداء طلبة مدارس دبي في مادة الرياضيات، حيث تؤكد نتائج الدراسة الدولية تحقيق المدارس الخاصة في الإمارة المركز السابع عالمياً للصف الرابع بمعدل 564 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 503 نقاط، والمركز السادس عالمياً للصف الثامن بمعدل 561 نقطة، متفوقة بذلك على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة.

وتشير نتائج دراسة TIMSS خلال الدورتين الأخيرتين (2019 و2023) إلى نجاح المدارس الخاصة في دبي في تجاوز مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والمحددة بالمركز الخامس عشر عالمياً، كما تعكس هذه النتائج التزام منظومة التعليم في دبي بتحقيق مستهدف أجندة دبي الاجتماعية بأن تكون جودة التعليم في دبي من أفضل 10 مدن في العالم، من خلال بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتنمية رأسمالها البشري.

وتعزز نتائج دراسة TIMSS 2023 أهداف استراتيجية التعليم 33، التي تركز على توفير تعليم عالي الجودة لجميع المتعلمين بفرص متكافئة، مبني على أساس جودة حياة الطلبة من مختلف الثقافات، مما يعكس الرؤية الطموحة لإمارة دبي كوجهة دولية للتعليم عالمي المستوى.

رؤية ثاقبة

ومن جهتها قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تُبرز نتائج دراسة TIMSS 2023 التزام دبي بتوفير تعليم عالمي المستوى لجميع الطلبة في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في الإمارة. كما تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تضع التعليم دائماً في مقدمة الأولويات، إيمانًا منها بأن الاستثمار في المستقبل يبدأ من مؤسساتنا التعليمية، حيث تُمكّن كل متعلِّم من الأدوات والفرص المتكافئة لتحقيق أعلى مستويات التميز".

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز الجديد لمنظومة التعليم الخاص في دبي ينسجم مع أهداف استراتيجية التعليم 33، التي تضع الطالب في قلب المنظومة التعليمية من خلال توفير تعليم عالي الجودة بفرص متكافئة، وتزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم، إلى جانب تمكينهم من مهارات التفكير الناقد والاستدامة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بوصفهم مبتكرين وقادة قادرين على صناعة المستقبل".

وأكدت أن هذه النتائج الاستثنائية تعكس قدرة منظومة التعليم في دبي على تجاوز التوقعات، وتشكل انطلاقة قوية ومُحفِّزة لتعزيز التزامنا المشترك ببلوغ الأهداف المستقبلية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استراتيجية التعليم 33".

التزام مشترك

ومن جانبها قالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "تُبرز نتائج دراسة TIMSS 2023 تفاني المدارس الخاصة بدبي في تقديم تعليم عالمي المستوى لطلبتنا، حيث يعكس التحسن المستمر في أداء الطلبة التزامنا المشترك برفع سقف المعايير وتوفير بيئة تعليمية تتيح لكل طفل الفرصة لتحقيق التميز. كما تُعد هذه النتائج الاستثنائية شهادة على الجهود المخلصة للمعلمين في دبي، والدعم المتواصل من أولياء الأمور، وإصرار طلبتنا على تحقيق التفوق عالمياً".

الاستدامة والوعي البيئي

وتضمنت دراسة TIMSS 2023 - لأول مرة - إطاراً مخصصاً لتقييم المواقف والسلوكيات البيئية للطلبة كجزء من استبياناتها المرتبطة بالدراسة، حيث حقَّق طلبة المدارس الخاصة في دبي المركز الثالث عالمياً في هذا الجانب، مما يبرز الاهتمام المتزايد لمنظومة التعليم في دبي بمفاهيم الاستدامة والتعليم البيئي.

وفي هذا السياق، أفاد 97% من طلبة الصف الرابع و91% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي بأنهم يُقدِّرون أهمية الحفاظ على البيئة.

طلبة الرابع "راضون" والثامن "يشعرون بالانتماء" إلى مدارسهم في دبي

واشتملت دراسة TIMSS 2023 على استبيان لرصد آراء الطلبة حول جوانب مختلفة من تجربتهم التعليمية، حيث أشار حوالي 90% من طلبة الصف الرابع و84% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي إلى أنهم يشعرون بالانتماء إلى المدرسة، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 87% و79% على التوالي.

وتعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية على نتائج التقييمات الدولية منذ المشاركة الأولى لدبي في دراسة TIMSS في العام 2007 باعتبارها أحد المدخلات الدورية لرصد واقع النظام التعليمي في قطاع التعليم بالإمارة.