العيش معاً بسلام يوم عالمي ونهج إماراتي

في السادس عشر من مايو من كل عام، يلتفت العالم إلى معنى عظيم يحمل عنوان "اليوم الدولي للعيش معًا في سلام".

وليس السلام غياب الحرب وحدها، بل أن يأمن الإنسان على نفسه وبيته وكرامته، وأن يعيش بين الناس فلا يخاف اختلافهم ولا يخافون اختلافه.

وإذا كان العالم قد اختار لهذا المعنى يومًا، فإن دولة الإمارات جعلته نهجًا، فمنذ قيامها، لم تُبنَ الإمارات بالحجر والزجاج والطرقات وحدها، بل بُنيت بفكرة أعمق: أن الإنسان، أيًا كان لونه أو لغته أو دينه أو موطنه الأول، يستطيع أن يجد على هذه الأرض أمنًا، وكرامة، وفرصة، ومكانًا تحت الشمس.

في الإمارات، لا تسأل المدينة العابر من أين جاء قبل أن تفتح له بابها، ففي شوارعها تسمع لغات كثيرة، وترى وجوهًا من قارات شتى، وتلمح بيوت عبادة ومدارس وأسواقًا ومؤسساتٍ يلتقي فيها الناس على العمل والحياة لا على الخوف والفرقة.

هنا يعيش الإنسان إلى جوار من يختلف عنه، لا بوصفه خطرًا، بل بوصفه شريكًا في عمارة اليوم، وصناعة الغد.

ونوفر الإمارات لأبنائها أن يكبروا في وطنٍ قويٍّ رحيم، يعتز بهويته ولا يضيق بهوية غيره، ويفتح أبوابه للعالم من غير أن يفقد جذوره، فالقوة الحقيقية ليست في الأبراج العالية وحدها، بل في الإنسان الذي يعرف كيف يحترم، ويتعايش، ويمد يده بالخير.

وفي دبي، لا يبدو هذا المعنى شعارًا بعيدًا، بل حياةً تمشي في الطرقات، فمن يدخل مترو دبي أو يعبر أسواقها، أو يجلس في مقاهيها، يرى العالم في مدينة واحدة: لغاتٌ شتى، ووجوهٌ من كل أرض، وثقافاتٌ كثيرة، لكنها تلتقي على قانونٍ واحد، وعملٍ واحد، وأملٍ واحد.

ودبي هي الصورة اليومية لهذا الحلم، ففي مدارسها يتعلم الأطفال أن اختلاف اللغة أو العادة لا يمنع الصداقة، وفي جامعاتها وأماكن عملها يلتقي المواطن والمقيم والزائر على طاولة واحدة، يجمعهم العلم والعمل والطموح، وهكذا يصبح السلام فعلًا يوميًا، لا كلمةً تُقال في المناسبات.

ولا يكون السلام في دبي خطابًا كبيرًا فقط، بل تفاصيل صغيرة يلمسها الناس: أسرة تخرج مطمئنة، امرأة تمشي آمنة، عامل يجد في النظام حمايةً لجهده، وطفل يذهب إلى مدرسته بلا خوف. هذه التفاصيل هي التي تصنع معنى الوطن، وتمنح المدينة روحها.

ولا تدخر الإمارات جهداً لكل من يعيش على أرضها أن يجد فيها بيتًا من الطمأنينة، ولو لم يكن بيته الأول. فكل مقيم مع اختلاف جنسه وثقافته وعمله جزء من حكاية هذه الأرض، يشارك في بنائها، ويضيف إلى حلمها.

ومن دبي تمضي رسالة الإمارات إلى العالم: لسنا في حاجة إلى أن نتشابه كي نعيش معًا، بل إلى أن نحترم اختلافنا، وأن نرى في الإنسان أخًا في الكرامة، وشريكًا في المستقبل. فالسلام ليس ضعفًا، بل شجاعة، والتسامح ليس نسيانًا للهوية، بل ثقة بها.

هكذا يصبح السادس عشر من مايو في الإمارات أكثر من مناسبة أممية، يصبح تذكيرًا بحلمٍ وطني كبير: أن يبقى الوطن آمنًا، عادلًا، كريمًا، واسع القلب، وأن يكبر أبناؤه وهم يؤمنون أن المستقبل لا يكون أجمل إلا حين نتعلم أن نسكنه معًا بسلام.