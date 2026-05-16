18486 شركة هندية جديدة تنضم لغرف دبي في 2025

الشركات الهندية تحافظ على صدارتها لقائمة الشركات الأجنبية في دبي
وقد حافظت الشركات الهندية على صدارتها لقائمة الشركات الأجنبية في دبي، مدفوعة ببيئة الأعمال المتطورة التي توفرها الإمارة، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية والبنية التحتية الحديثة التي تدعم نمو الأعمال وتوسعها.
قطاعات متنوعة
وتسهم الشركات الهندية بدور بارز في دعم حركة التجارة وإعادة التصدير في دبي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة في الموانئ والمناطق الحرة.
هذا النمو يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دبي والهند، وبخاصة مع تنامي الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ما عزز من تدفق الاستثمارات الهندية إلى الإمارة خلال السنوات الأخيرة.
الوجهة المفضلة
كما أسهمت المبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، والتطور المستمر في التشريعات الاقتصادية، وتوسع المناطق الحرة، في جذب المزيد من الشركات الهندية التي تتخذ من دبي مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويفضل العديد من المستثمرين الهنود دبي بفضل الاستقرار الاقتصادي، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب البنية الرقمية المتطورة التي تدعم نمو قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.
كما أصبحت الإمارة مركزاً مهماً للشركات الناشئة ورواد الأعمال الهنود الباحثين عن فرص توسع جديدة في الأسواق الإقليمية.