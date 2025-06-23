صقر غباش يشدد على الموقف الإماراتي الثابت بضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس والبرلمان الأوروبي يشتركان في قيم ومبادئ تضع السلام وكرامة الإنسان وحقوقَه في صدارةِ الأولويات، مشدداً في الوقت نفسه، على أهميةَ إيجادِ حل عادلٍ ودائم للقضيةِ الفلسطينيةِ، يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروعَ في إقامةِ دولتِه المستقلةِ على حدودِ الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقية، وفقاً للمرجعياتِ الدوليةِ ومبادئِ القانونِ الدولي، ومبادرة السلام العربية.

وتابع: "ما نشهدهُ اليومَ من تدهورٍ إنسانيٍّ مأساويٍّ في قطاعِ غزة يدعونا جميعاً إلى تعزيزِ صوتِ الحكمةِ، والدعوةِ إلى وقفِ التصعيدِ، وضمانِ حمايةِ المدنيين، والتوصلِ إلى تهدئةٍ تُفضي إلى حلٍ سياسيٍّ يُعيدُ الأملَ بالأمنِ والسلامِ للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها اليوم الاثنين، مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.

إيران

وقال معاليه "من المنطلقِ ذاته، فإننا نؤكدُ على الموقفِ الإماراتي الذي أعربتْ فيه عن قلقِها البالغِ من استمرارِ التوترِ في المنطقةِ ومن استهدافِ المنشآتِ النوويةِ الإيرانيةِ لما لذلك من تداعياتٍ خطيرة وانزلاقِ المنطقةِ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة من عدمِ الاستقرار".

وأكد معاليه على الموقفِ الإماراتي الثابتِ بضرورةِ تغليبِ الدبلوماسيةِ والحوارِ لحلِ الخلافاتِ وضمانِ مقارباتٍ شاملةٍ تحققُ الاستقرارَ والازدهارَ والعدالة، مضيفاً أن "الحكمة والمسؤولية في هذه الظروفِ تقتضيانِ الانخراط الجاد في معالجةِ القضايا المزمنةِ في المنطقة عبر التفاوض".