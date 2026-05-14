إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة خلال أقل من 8 دقائق

تمكنت فرق الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني من إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة مقابل دار القضاء، صباح اليوم الخميس، وذلك خلال استجابة ميدانية سريعة عكست جاهزية الفرق وكفاءتها العالية في التعامل مع الحوادث الطارئة. وفي التفاصيل، رصد أفراد الإنقاذ البحري الحادث عند الساعة 7:04 صباحاً أثناء تنفيذ الدورية الأمنية الصباحية، حيث شوهدت المركبة وهي تهوي إلى المياه، لتباشر الفرق المختصة تحركها الفوري نحو الموقع في سباق مع الزمن لإنقاذ السائق.

وتمكن رجال الإنقاذ من الغوص والوصول إلى السائق وإخراجه من المركبة خلال أقل من ثماني دقائق، في عملية جسدت مستوى الاحترافية والاستعداد الميداني الذي تتمتع به فرق الإنقاذ البحري، وسرعة التعامل مع الحوادث التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأكدت الهيئة أن سرعة الاستجابة والتأهيل المستمر للكوادر الميدانية يشكلان عنصراً أساسياً في تعزيز منظومة السلامة وحماية الأرواح، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تأتي نتيجة التدريب المتواصل ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث الطارئة. وتم تسليم السائق إلى الإسعاف الوطني في موقع الحادث، فيما وُصفت حالته الصحية بالجيدة بعد تلقيه الرعاية اللازمة.

ويعكس هذا الحادث الدور الحيوي الذي تقوم به فرق الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني، وحرصها الدائم على سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة المجتمع.