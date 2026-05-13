حنان أهلي: مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء خبراء إحصائيين

كشفت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن وجود مشروع وطني ضمن المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية يسهم في معالجة نقص الكوادر الفنية المتخصصة، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء خبراء إحصائيين قائمين على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت في هذا الشأن إلى وجود فريق متخصص يعمل على بناء المنظومة وتحويل المهارات الإحصائية إلى منظومة تقنية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الإحصائي بالدولة.

وأوضحت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة ترتكز على ثلاثة أسس رئيسية، في مقدمتها تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة عبر برامج تدريبية في مختلف المجالات، إلى جانب توظيف البرامج والتقنيات الحديثة لتحسين جودة جمع البيانات وتحليلها.

إلى ذلك كشفت حنان أهلي عن تبوُّؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في 279 مؤشراً في تقارير التنافسية العالمية لعام 2025، وبزيادة قدرها 56 مؤشراً عن عام 2024، كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 525 مؤشراً، وحققت زيادة قدرها 81 مؤشراً عن نتائج عام 2024.

وأكدت أهلي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم لمناقشة سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، أن القطاع الإحصائي بالدولة حقق العديد من الإنجازات، منها مشروع أرقام الإمارات الموحدة، الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كمشروع وطني استراتيجي لتوحيد البيانات والإحصاءات الرسمية بالدولة، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية.

وتعد منصة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، وعلامة "رسمي"، وهي علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية تعزز ثقة المجتمع ودعم نشر الوعي الإحصائي عبر محتوى مرئي وتفاعلي، إضافة إلى مؤشر البيانات الذي يضم 120 متخصصاً في البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية ضمن شراكة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لدعم جودة البيانات الحكومية في محور البيانات والحكومة الرقمية بمنظومة "أداء".

وأشارت إلى أن الإنجازات تتضمن أيضاً تعزيز أطر التنافسية والتعاون الثنائي بين الإمارات ودول العالم من خلال الحقيبة الإحصائية للبيانات الثنائية، وتقليل الاعتماد على المسوح التقليدية وتعزيز جهود التكامل الرقمي بالاعتماد على تقنيات حديثة ومنصات رقمية، وإطلاق المحفظة الإحصائية الموحدة وهي نموذج متكامل لحوكمة البيانات المحلية والاتحادية، إضافة إلى إصدار التقارير والمنشورات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبينت أهلي أن شركاء المنظومة الإحصائية الوطنية من الجهات المنتجة للبيانات تشمل: صناع القرار وراسمي السياسات، ومراكز الإحصاء المحلية، والمنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الإقليمية والعالمية، والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والمستفيدين من البيانات.

وقالت أهلي: "المنظومة الإحصائية الوطنية تستند إلى توجهات وطنية تضم رؤية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، والأولويات الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن خارطة طريق العمل الإحصائي في الدولة تضم 11 لجنة ومجلساً وطنياً و3 لجان إقليمية وعالمية.