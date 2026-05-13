"الوطني" يحدد 8 توصيات لتعزيز قطاع البيانات المفتوحة

حدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته المنعقدة اليوم، 8 توصيات خلال مناقشته موضوع سياسة الحكومة في شأن "تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة"، تضمنت إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ودعت التوصيات إلى استقطاب خبراء متخصصين في الإحصاءات الاقتصادية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في هذا المجال، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فضلاً عن إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويضمن حماية البيانات الحساسة.

وأكدت التوصيات أهمية إعداد واعتماد إطار تنظيمي موحد لنشر البيانات المفتوحة، يتضمن التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات بصيغ قابلة للمعالجة الآلية، وإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في مجالات نشر وتحليل البيانات المفتوحة.

واشتملت التوصيات على إصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي، وإصدار منظومة تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات سرية البيانات ومبادئ الشفافية والانفتاح الرقمي.