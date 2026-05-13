محمد الكندي : تربينا على المسؤولية وخدمة الوطن واليوم نقطف ثمار التميز الأسري

أكد محمد أحمد علي مبارك سعيد الكندي، الفائز بجائزة الشيخ خليفة التربوية عن فئة «الأسرة المميزة» لـ "البيان"، أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة سنوات طويلة من التربية الواعية وغرس قيم المسؤولية والتميز داخل الأسرة.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بـ جائزة خليفة التربوية الذي استضافه قصر الإمارات ماندارين أورينتال في العاصمة أبو ظبي.

وقال الكندي إن والديه كانا حريصين منذ سنوات الطفولة الأولى على تنشئتهم هو وإخوته على الالتزام وتحمل المسؤولية والسعي الدائم للتميز، مشيراً إلى أن هذا النهج استمر معهم منذ مقاعد الدراسة الأولى وصولاً إلى المرحلة الجامعية ثم الحياة العملية.

وأضاف: «لم يكن هدف أسرتنا مجرد تحقيق الفوز أو حصد الجوائز، بل كان التركيز دائماً على كيف يمكن لنا أن نخدم وطننا عبر هذه القيم وأن نكون عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وهو ما زرعه فينا والداي منذ الصغر».

وأوضح أن الدعم والتحفيز المستمر من الأسرة والمحيطين بهم شكّل دافعاً كبيراً للاستمرار في طريق النجاح والإنجاز، مؤكداً أن التتويج اليوم بجائزة مرموقة بحجم جائزة خليفة التربوية يمثل محطة فخر واعتزاز لكل أفراد الأسرة.

نماذج ملهمة

وأشار إلى أن الجائزة تحمل قيمة معنوية كبيرة، كونها تكرّم النماذج الملهمة التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز ثقافة التميز والعطاء، معرباً عن سعادته بأن تكون أسرته ضمن هذه النماذج التي تحتفى بها الجائزة على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد الكندي أن جائزة خليفة التربوية تلعب دوراً مهماً في دعم الأسر وتعزيز ثقافة التميز داخل المجتمع، من خلال تسليط الضوء على النماذج الأسرية الملهمة التي تنجح في بناء أجيال واعية وقادرة على العطاء. وقال إن الجائزة لا تكرّم الإنجازات فقط، بل ترسخ أيضاً قيم المسؤولية والانتماء والعمل المشترك داخل الأسرة، بما يسهم في إعداد أبناء يمتلكون الطموح والقدرة على خدمة وطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.