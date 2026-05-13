120 حادث «سكوتر» تسبب إصابات وخسائر بالممتلكات

تسبب «السكوتر»، بصنفيه الكهربائي أو الذي يسير بقوة دفع راكبه، في وقوع 120 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال 2025.

ووفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية نشرته على موقعها الإلكتروني، فقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع خسائر في الممتلكات وإصابات مختلفة الجسامة.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة إدارات المرور على مستوى الدولة في تعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأشادت بدورها في تكثيف حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات «السكوتر» ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة، فضلاً عن دورها في توعية مستخدمي «السكوتر» بكافة أنواعها بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.

ووضعت الجهات المعنية لوائح تنظيمية خاصة باستخدام دراجات «السكوتر»، حددت مواصفاتها بأنها التي يمكن استخدامها أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، وأن السكوتر الكهربائي، هو مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف.