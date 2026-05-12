سهيل المزروعي: الإمارات قوة عالمية في البنية التحتية والطاقة

أكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن أبوظبي تمثل القلب الصناعي والاقتصادي للدولة، ومحركاً رئيسياً لخطط التنمية المستقبلية.

وقال المزروعي، خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية" التي عقدت اليوم في أبوظبي، إن أبوظبي تعد مركزاً رئيسياً للصناعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والصناعات الثقيلة والتكنولوجية.

وأضاف معاليه، أن أبوظبي تقود أكبر خطط الإنفاق المستقبلي على مشاريع البنية التحتية في الدولة، لافتاً إلى أن أكثر من نصف الإنفاق المتوقع خلال السنوات الـ 4 المقبلة سيذهب إلى مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة، بما يعزز الربط بين إمارات الدولة ويرفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الإمارات استطاعت خلال نحو 50 عاماً أن تصبح ضمن أفضل دول العالم في جودة البنية التحتية والطرق.

وأوضح معالي المهندس سهيل المزروعي أن ما يميز النموذج الإماراتي هو القيادة الطموحة والرؤية الاستشرافية التي بدأت منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتواصل بعد ذلك مسيرة الإنجازات والتي تكللت بتحقيق الدولة العديد من الإنجازات.

وبين، أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤيتها في تحقيق العدد من الإنجازات منذ النشأة إلى اليوم، حيث أن الدولة تحتل المرتبة الـ 5 ضمن أفضل دول عالمياً في جودة البنية التحتية، والمرتبة الـ 5 كذلك ضمن جودة الطرق، وكل ذلك تحقق خلال 50 عاماً فقط من البناء.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية تعادل ما أُنجز خلال العقود الثلاثة الماضية، مع زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 70%، ما يعكس حجم الطموح الإماراتي في التحول إلى مركز عالمي متقدم.

مرونة

وتطرق وزير الطاقة والبنية التحتية إلى تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكداً أن تلك الظروف اختبرت مرونة الإمارات وقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات، سواء في قطاع النقل أو الخدمات اللوجستية أو اتخاذ القرارات، مشيداً بدور القوات المسلحة والمجتمع الإماراتي بكافة مكوناته في الحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها.

وأكد أن الإمارات تواصل العمل لبناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن الدولة لا تستهدف فقط أن تكون مركزاً صناعياً تقليدياً، بل منصة عالمية للصناعات المستقبلية والتقنيات الذكية.

وأوضح المزروعي أن الإمارات تسعى إلى تحقيق المركز الأول عالمياً في جودة البنية التحتية، كما نجحت سابقاً في تصدر العالم في قطاع المطارات والخدمات الجوية، مؤكداً أن القيادة الإماراتية لا تضع أهدافاً نظرية، بل خططاً قابلة للتحقيق.

استدامة

وفي ملف الطاقة والاستدامة، شدد المزروعي على أن بناء المدن الحديثة يرتبط بشكل أساسي بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستهلاك وتحسين كفاءة المباني والطرق والبنية التحتية. وأشار إلى أن الدولة تبنت مبكراً خطط دعم المركبات الكهربائية وتوفير بنيتها التحتية، حيث أصبحت محطات الوقود تضم خدمات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة.

وكشف المزروعي عن توجه الإمارات نحو إنشاء «توأم رقمي» للمدن والمشاريع، يتيح محاكاة أي تطوير مستقبلي قبل تنفيذه على أرض الواقع، موضحاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيعزز كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية وربط مختلف القطاعات ضمن منظومة ذكية متكاملة.

ودعا المزروعي إلى تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تطوير المدن والبنية التحتية لم يعد مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية جماعية تخدم الإنسانية جمعاء، مشيراً إلى أن أبوظبي نجحت أخيراً في تشييد مبنى مكوّن من 15 طابقاً خلال 12 يوماً فقط، في نموذج يعكس سرعة التطور والابتكار في الدولة.