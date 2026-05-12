هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحدد عطلة عيد الأضحى للمدارس الخاصة

حددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إجازة عيد الأضحى المبارك للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، لتبدأ يوم الاثنين 25 مايو 2026 وتستمر حتى الخميس 28 مايو 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 يونيو 2026.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير بيئة تعليمية داعمة تواكب المناسبات الدينية والوطنية، بما يعزز الاستقرار الأكاديمي والتنظيمي في المدارس الخاصة بالإمارة.

وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة أصدق التهاني والتبريكات إلى الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية، داعيةً الله أن يعيد عيد الأضحى المبارك على الجميع بالخير والبركة.