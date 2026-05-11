عضو «تأسيس» السوداني لـ «البيان»: الإمارات نجحت في حقن دماء آلاف السودانيين بيقظة أجهزتها

أعرب البروفيسور أبوالقاسم الرشيد، حاكم الإقليم الشمالي، وعضو المجلس الرئاسي في حكومة السلام (تأسيس) السودانية، عن بالغ القلق والاستنكار إزاء محاولات استغلال النظام المالي والأجواء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أساليب تحايل معقّدة، تورطت فيها شبكات وشركات تعمل داخل الدولة، تعود ملكيتها أو إدارتها إلى أفراد ينتمون للنظام «الكيزاني» المتأسلم في بورتسودان والتابع لـ«الإخوان» وذلك بغرض تمرير صفقات ذات طابع عسكري لصالح سلطات بورتسودان.

وأشاد عضو «تأسيس» السوداني في تصريح لـ «البيان» بجهود الإمارات في حقن دماء آلاف السودانيين بيقظة أجهزتها في احباط محاولات نشر الفوضى في السودان.وأوضح البروفيسور أبوالقاسم أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، وتتنافى مع التزام الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن تعارضها مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من تأجيج النزاعات،

وشدد على ضرورة الفصل التام بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وأي توظيف لها في صراعات سياسية أو عسكرية، حفاظاً على استقرار المنطقة واحتراماً للقوانين الدولية وسيادة الدول.السودانيين.