25 درهماً .. تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في دبي مارينا

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في منطقة دبي مارينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التنقل البحري وتوفير خيار سياحي وترفيهي جديد يتيح للسكان والزوار استكشاف واحدة من أبرز الوجهات الحيوية في الإمارة بطريقة مرنة ومميزة.

وتمنح التذكرة الجديدة، التي يبلغ سعرها 25 درهماً، مستخدميها إمكانية التنقل غير المحدود طوال اليوم بين عدد من المحطات البحرية المنتشرة في دبي مارينا، مع حرية الصعود والنزول في أي محطة، بما يتيح لهم زيارة الوجهات المحيطة والاستمتاع بالمرافق الترفيهية والتجارية على امتداد الواجهة البحرية.

وتشمل الخدمة 6 محطات موزعة على مسارين رئيسيين، حيث يضم المسار الأول "BM1" كلاً من ممشى المارينا، ومارينا تيراس، ودبي مارينا مول شمال، ومارينا بروميناد، بينما يربط المسار الثاني بين دبي مارينا مول جنوب وجزيرة بلوواترز، بما يوفر تجربة تنقل سلسة بين أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة النقل البحري في دبي، وتقديم حلول تنقل مبتكرة تدعم جودة الحياة وتمنح الجمهور خيارات أكثر تنوعاً تجمع بين سهولة الوصول ومتعة التجربة.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين شراء التذكرة مباشرة من محطات التاكسي المائي في دبي مارينا، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجوزات النقل البحري "marine.rta.ae"، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها على مدار اليوم.