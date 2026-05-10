هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستأنف التعليم الحضوري غداً





أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية بإمارة الشارقة، بما يشمل المدارس الخاصة والحضانات، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026.

وأكدت الهيئة، في تعميم رسمي، التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والمحافظة على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية.

وأشارت إلى جاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، وفق المستجدات والتقييمات المستمرة، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلبة.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على انتظام العملية التعليمية وعودة الدراسة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجاهزية في مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة.ء