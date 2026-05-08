«الفجيرة الخيرية» تستهدف 24 ألف مستفيد في حملة الأضاحي

أكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن حملة الأضاحي لعام 2026 تم إطلاقها تحت شعار «عطاؤكم فرحة»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تأتي تجسيداً لرسالة الجمعية الإنسانية في ترسيخ قيم العطاء والتراحم، وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر المتعففة والمستحقة داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن حملة هذا العام تستهدف نحو 24 ألف مستفيد، ضمن البرامج الموسمية، التي تنفذها الجمعية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن قيمة الأضحية داخل الدولة تبلغ 700 درهم، فيما حددت قيمة الأضحية خارج الدولة بـ 350 درهماً.

وأشار إلى حرص الجمعية على تنفيذ مشروع الأضاحي، وفق أعلى المعايير، حيث تتعاون مع بلدية الفجيرة من خلال قسم الصحة للإشراف الكامل على عمليات فحص الأضاحي وذبحها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية، ووصول اللحوم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأضاف المرشودي أن الجمعية تعمل باستمرار على تعزيز أثر المبادرات الموسمية، وتوسيع دائرة المستفيدين، بفضل دعم أهل الخير والمحسنين، الذين يوكلون للجمعية تنفيذ شعيرة الأضحية نيابة عنهم، مؤكداً التزام الجمعية بتطبيق الضوابط الشرعية في الذبح والتوزيع، إلى جانب إشعار المتبرعين فور تنفيذ الأضحية.

ودعا مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أهل الخير والمحسنين إلى المساهمة في دعم الحملة، لافتاً إلى أن الجمعية وفرت قنوات تبرع متعددة، تشمل مندوبيها المنتشرين في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إضافة إلى التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني.