1074 حادثاً مرورياً بسبب الانحراف المفاجئ

سلط تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الضوء على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث في عام 2025، مشيراً إلى تسبب الانحراف المفاجئ للمركبات والمتمثل في تغيير السائقين مسارهم بطريقة مفاجئة أو الانتقال من مسار إلى آخر أو الدخول المفاجئ أمام المركبات الملتزمة بمسارها الصحيح في وقوع 1074 حادثاً مرورياً.

وحسب التقرير، يقصد بالانحراف المفاجئ للمركبات ما ينتج عن حوادث ومخالفات خطرة نتيجة تغيير السائقين مسارهم بطريقة مفاجئة، والانتقال إلى مسار آخر، أو الدخول المفاجئ أمام المركبات الملتزمة بمسارها الصحيح، دون استخدام الإشارات الضوئية ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، ووفقاً للقانون تصل مخالفة الانحراف المفاجئ إلى «غرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية».

وحذرت وزارة الداخلية من خطورة «الانحراف المفاجئ على الطرق»، مؤكدة أنه يُعد من أخطر المخالفات المرورية التي تتسبب في وقوع حوادث جسيمة، وما يرافقها من إصابات ووفيات وخسائر مادية.

وأشارت إلى أن العديد من إدارات المرور على مستوى الدولة رصدت خلال العام الماضي عدداً من الحوادث كان سببها الرئيس تغيير السائق مساره بشكل مفاجئ ودون التأكد من خلو الطريق أو إعطاء الإشارة الضوئية، الأمر الذي يفاجئ السائقين الآخرين ويمنعهم من اتخاذ ردة الفعل المناسبة لتفادي الاصطدام، خصوصاً على الطرق ذات السرعات العالية.

وبحسب التقرير فإن كثيراً من السائقين يلجؤون إلى الانحراف المفاجئ بسبب تفويت المخرج أو الرغبة في تجاوز المركبات أو الدخول إلى مسار أسرع، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تبرر تعريض الأرواح للخطر، وأن الوصول المتأخر خير من عدم الوصول.