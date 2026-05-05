شاطئ نسائي متكامل في كورنيش الممزر.. خصوصية تامة وخدمات عصرية على مدار الساعة

أفاد إبراهيم جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، ان البلدية تعتزم افتتاح الشاطئ النسائي في كورنيش الممزر خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تعزز من تنوع المرافق الترفيهية المخصصة للمرأة في الإمارة، وتواكب أعلى معايير الجودة والخصوصية.

وأكد جمعة في تصريح لـ«البيان» أن الشاطئ الجديد صُمم ليمنح السيدات خصوصية كاملة، حيث سيكون مغلقاً ومهيأً بأسلوب عصري ينسجم مع البيئة المحلية والعادات والتقاليد الاجتماعية الإماراتية، مشيراً إلى أنه يُعد أول شاطئ عام مفتوح ومتاح بالكامل للسيدات على هذا النحو المتكامل.

وأضاف أن المشروع سيقدم ميزة نوعية تتمثل في إتاحة السباحة الليلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يوفر مرونة أكبر للزائرات ويعزز من تجربة استخدام الشاطئ في أوقات مختلفة، ضمن بيئة آمنة ومجهزة بأعلى المعايير.

وأوضح أن الشاطئ، الذي يمتد بطول 300 متر، سيتم تزويده بحزمة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل أندية لياقة بدنية، ومطاعم، وصالونات، ومنافذ بيع، ليشكل وجهة متكاملة تتيح للمرأة قضاء أوقات ممتعة برفقة أبنائها وعائلتها، في أجواء من الراحة والخصوصية.

وأشار إلى أن تصميم المشروع راعى أدق التفاصيل المرتبطة بخصوصية المستخدمين، سواء من حيث التخطيط المكاني أو توزيع المرافق، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات المرأة، مؤكداً أن البلدية تعمل حالياً على استكمال التجهيزات النهائية تمهيداً لتشغيل الشاطئ وفق أعلى معايير الراحة والسلامة.