شاطئ خور الممزر.. وجهة دبي الشاطئية الجديدة تعيد تعريف الترفيه على مدار اليوم

افتتحت بلدية دبي اليوم شاطئ خور الممزر، أحد أحدث المشاريع السياحية والترفيهية في الإمارة، ليشكّل إضافة نوعية إلى خريطة الوجهات البحرية، ويعكس رؤية دبي في تطوير شواطئ عصرية تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتجارب المتكاملة.

ويمتد الشاطئ الجديد على مساحة 2.75 مليون قدم مربع، ليقدّم نموذجاً متطوراً للواجهات البحرية، حيث يدمج بين أسلوب الحياة العصري ومقومات السياحة والرفاهية، ضمن بنية تحتية متقدمة تضعه في مصاف أبرز الوجهات المائية في المنطقة. وصُمم المشروع ليعيد تعريف تجربة الترفيه الشاطئي من خلال أنشطة متواصلة على مدار اليوم، تلبي تطلعات مختلف الفئات.

تجربة فريدة

ويضم شاطئ خور الممزر مجموعة متكاملة من المرافق، من بينها ممشى عائم يمنح الزوار تجربة فريدة على الواجهة البحرية، إلى جانب شاطئ سباحة ليلي بطول 300 متر، في خطوة تعزز من جاذبية الشاطئ ليلاً ونهاراً. كما يوفر مناطق مخصصة للشواء بإطلالات مباشرة على البحر، ومناطق ألعاب للأطفال، وصالة رياضية داخلية، ومساحات مفتوحة للياقة البدنية، إضافة إلى ملاعب متعددة الاستخدامات ومناطق للرياضات المائية، ومراسي للدراجات المائية، واستراحات مظللة موزعة بعناية على امتداد الشاطئ.

خصوصية وهدوء

وفي سياق متصل، يشكّل كورنيش الممزر امتداداً نوعياً للمشروع، حيث يمتد على مساحة 1.25 مليون قدم مربع، ليقدم تجربة شاطئية عالمية المستوى ترتكز على الخصوصية والهدوء والرفاهية. ويضم الكورنيش أول شاطئ في العالم مخصص للسيدات على مدار الساعة، يتيح لهن السباحة الليلية ضمن تصميم يراعي أعلى معايير الخصوصية والأمان، مع توفير نادٍ رياضي متكامل ومحيط مؤمّن بسور يضمن الخصوصية التامة.

ويحتضن المشروع ممشى فنياً مخصصاً لعرض الأعمال الإبداعية، ليضفي بعداً ثقافياً على التجربة الشاطئية، إلى جانب مناطق لعب للأطفال، ومرافق خدمية وترفيهية متكاملة، ومسارات مخصصة للدراجات والمشي، واستراحات مظللة، فضلاً عن منطقة للفعاليات والأنشطة الموسمية، وساحة تزلج مظللة.

جودة الحياة

ويتكامل مشروع شاطئ خور الممزر مع مستهدفات «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، التي تركز على توسيع نطاق المساحات العامة المفتوحة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، وترسيخ مفهوم رفاه المجتمع. كما ينسجم مع توجهات «خطة دبي الحضرية 2040» الرامية إلى تطوير الواجهات الشاطئية ورفع كفاءة البنية التحتية الحضرية، إلى جانب توافقه مع «خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كإحدى أجمل وأفضل المدن الشاطئية المستدامة على مستوى العالم.

ويعكس افتتاح شاطئ خور الممزر التزام دبي بتطوير بنية تحتية سياحية مبتكرة تعزز من مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والترفيه، وتوفر تجارب نوعية ترتقي بجودة الحياة لسكانها وزوارها.