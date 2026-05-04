إلغاء الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر في عدد من مدارس المنهاج الأمريكي بالفجيرة

أصدرت عدد من مدارس الفجيرة التي تطبق المنهاج الأمريكي تعاميم جديدة تتعلق بتقييم طلبة الصف الثاني عشر، تقضي بعدم الاعتماد على امتحان نهائي واحد، والتركيز بدلاً من ذلك على نظام التقييم المستمر في احتساب الدرجات النهائية للطلبة.

وقامت المدارس بتسجيل جميع بيانات التقييم المستمر بعناية باستخدام النظام الأخير في التعلم، وهذا النظام يوفر سجلا شاملا وموثوقاً لإنجازات كل طالب ، ومع استمرار هذا النهج التقييمي خلال الأسابيع القادمة، لن تُعقد امتحانات نهائية لطلبة الصف الثاني عشر.

وأوضحت التعميمات أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع أفضل الممارسات التعليمية المعتمدة في المنهاج الأمريكي، والتي تركز على قياس مستوى تقدم الطلبة بشكل تراكمي من خلال المتابعة اليومية، والمشاريع، والواجبات، والمشاركات الصفية، بما يعكس الأداء الحقيقي للطلبة على مدار العام الدراسي.

وأكدت الإدارات التعليمية أن آلية التقييم الجديدة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للمحتوى الدراسي، وتنمية مهارات التفكير والتحليل، والابتعاد عن الضغوط المرتبطة بالامتحانات النهائية التقليدية، مع تحقيق العدالة بين الطلبة في تقييم تحصيلهم الأكاديمي.

وبينت التعاميم أن نسب الحضور والتفاعل داخل الصف تشكل جزءاً أساسياً من عملية التقييم، حيث سجلت ارتفاع معدلات الالتزام بالحضور بمعدل يترواح ما بين 94% و96%.، الى جانب المشاركة الفاعلة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.

وسيتم خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي اتاحة فرصاً إضافية للحصول على درجات داعمة من خلال أنشطة تعليمية متنوعة داخل المدرسة، بما يسهم في تعزيز نتائج الطلبة وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

ولفتت التعاميم إلى أن الامتحانات الرسمية الخارجية مثل SAT وIELTS وTOEFL واختبارات AP تبقى معتمدة للطلبة المتقدمين لها، وتؤخذ نتائجها بعين الاعتبار بحسب المسار التعليمي لكل طالب.

وأكدت إدارات المدارس حرصها على التواصل المستمر مع أولياء الأمور، لمتابعة حضور الطلبة اليومي والتزامهم بالدوام والمواعيد المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من نظام التقييم المعتمد.