الإمارات.. 31 أغسطس انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027

كشفت وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي 2026 - 2027 ينطلق يوم 31 أغسطس 2026، فيما تبدأ إجازة الشتاء اعتباراً من 14 ديسمبر 2026 وتستمر حتى 1 يناير 2027، في حين قررت إجازة الربيع خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2027، على أن يكون 2 يوليو 2027 موعداً لنهاية العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن التقويم الأكاديمي يمثل الإطار الزمني المنظم للعملية التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بما يحقق التوازن بين فترات الدراسة والإجازات، ويعزز كفاءة التخطيط المدرسي والتشغيلي.

وأوضحت، أن التقويم يسري على جميع المدارس الحكومية، إضافة إلى المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، مع منح الجهات التعليمية المحلية المرونة في استثناء المدارس الخاصة التي تتبع مناهج أخرى، بما يتناسب مع خصوصية كل جهة تعليمية.

وأشارت إلى إمكانية تجزئة إجازة منتصف الفصل الدراسي على شهري أكتوبر وفبراير، في حال رغبة المدارس الخاصة غير المطبقة لمنهاج الوزارة، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية 5 أيام دراسية، وذلك وفق احتياجاتها التشغيلية.

ويهدف التذكير إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور من التخطيط المسبق، سواء على صعيد الدراسة أو تنظيم الإجازات، إلى جانب دعم إدارات المدارس في إعداد خططها التعليمية منذ وقت مبكر، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.