20 حادثاً مرورياً بسبب التعب والنعاس 2025

أشار تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة الداخلية حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث خلال العام الماضي 2025، إلى تسجيل إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة وقوع 20 حادثاً مرورياً بسبب التعب والنعاس اللذين أصابا نحو 20 سائقاً أثناء القيادة.

ووفقاً للإحصائيات فإن إجمالي عدد الحوادث المسجلة بذلك وصل خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022–2025) إلى 113 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة.

وبحسب الأعوام، فقد شهد عام 2022 وقوع 37 حادثاً على مستوى الدولة، بسبب التعب والنعاس، موزعة بين 28 حادثاً في أبوظبي، وحادثين في دبي، و4 حوادث في الشارقة، وحادث في أم القيوين، وحادثين في رأس الخيمة.

بينما سجل العام 2023 وقوع 29 حادثاً بسبب التعب والنعاس، توزعت بين 25 حادثاً في أبوظبي، وحادثين في دبي، وحادثين في رأس الخيمة، في الوقت الذي شهدت فيه إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في عام 2024 تسجيل 27 حادثاً مرورياً، منها 23 حادثاً في أبوظبي، وحادثان في دبي، وحادثان في رأس الخيمة.

وتحرص إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة على تنظيم حملات توعوية للسائقين من مخاطر مواصلة قيادة المركبات عند الشعور بالنعاس أو التعب، مشيرة إلى أن النعاس يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والانحراف المفاجئ وغيرها.