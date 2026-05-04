32.3 معدل درجة الحرارة المتوقع في مايو الجاري

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة لشهر مايو الجاري ستكون حول المعدل العام، وسيكون المعدل المتوقع خلال هذا الشهر 32.3 درجة مئوية.

وبيّن أن التوقعات لهذا الشهر تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 3.1 ملمترات، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية العظمى في الهواء ستقل بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة 65 %، مع وجود فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر مايو، التي نشرها المركز الوطني عبر نافذته على منصة «إكس»، فإن أعلى كمية أمطار سجلت في مايو كانت في عام 1981، وتحديداً في منطقة «الفلي» بواقع 134.4 ملم.

وبحسب الإحصائيات، فقد شهد شهر مايو من العام 2025 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «سويحان» التي سجلت 51.6 درجة مئوية، بينما تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر مايو عام 2005 بواقع 9 درجات مئوية فقط، وذلك في منطقة «جبل جيس».

وأوضح المركز أن شهر مايو عام 2021 يعد أكثر شهور مايو تسجيلاً لعدد مرات تكرار الضباب في الدولة، بواقع 10 أيام للضباب الكثيف، و4 أيام للضباب الخفيف.

وبيّن أن شهر مايو من عام 2002 كان أكثر الأشهر التي شهدت تكراراً لحدوث الغبار في الدولة بواقع 5 مرات، وذلك في منطقة «مطار زايد الدولي».

وحول الرياح المتوقع أن تسود شهر مايو، قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تسودها رياح جنوبية شرقية في الصباح تتحول إلى شمالية غربية في النهار، حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر، كما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة في بعض الأيام.

ونوه المركز إلى أن شهر مايو من العام 2010 شهد تسجيل أعلى هبة رياح بواقع 117.2 كيلومتراً/ساعة، وذلك في منطقة «جبل مبرح».

ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي نشرها مركز الإرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سجل لشهر مايو كان في عام 2021 بواقع 10590 وات في الساعة/متر مربع في أبوظبي، بينما كان شهر مايو من العام 2024 هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، الذي سجل 1659 وات في الساعة/متر مربع في منطقة «ميناء الفجيرة».