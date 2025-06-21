أحمد بن محمد: في مدرسة محمد بن راشد بناء الإنسان أهم من بناء العمران





أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أنه في مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تربى على أن الأبوّة رسالة ومسؤولية.. وأن بناء الإنسان أهم من بناء العمران.

وأضاف سموه: "يبقى الأب هو السند والقدوة… وأصدق حكاية تُروى على امتداد العمر".

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "في مدرسة الشيخ محمد بن راشد @HHShkMohd تربينا على أن الأبوّة رسالة ومسؤولية.. وأن بناء الإنسان أهم من بناء العمران... ويبقى الأب هو السند والقدوة… وأصدق حكاية تُروى على امتداد العمر".